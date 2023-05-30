На Камчатку привлекли свыше 400 специалистов из других регионов

Это удалось сделать благодаря нацпроекту "Демография"

ТАСС, 30 мая. Работодатели на Камчатке привлекли свыше 400 высококвалифицированных специалистов из других регионов для работы на местных предприятиях, сообщается на сайте регионального правительства.

Работа ведется по программе мобильности трудовых ресурсов по нацпроекту "Демография".

"За все время реализации программы в Камчатский край привлечены более 400 квалифицированных специалистов в области энергетики, сельского хозяйства и животноводства, морской транспортировки, в сферах перевозки воздушным пассажирским транспортом, аэропортовой деятельности, дополнительного образования, производства пищевых продуктов, гостиничной деятельности, ремонта машин и оборудования, торговли, а также в деятельности по складированию и хранению нефти и продуктов ее переработки", - говорится в сообщении.

В этом году 15 работодателей, прошедших отбор на участие в программе мобильности, планируют привлечь 67 квалифицированных специалистов. Из них 10 уже работают на авиационном предприятии, в горной компании и на сыроварне.

"Основной задачей программы мобильности трудовых ресурсов является привлечение высококвалифицированных специалистов в экономику Камчатского края. Участвуя в этой программе, работодатели, в случае отсутствия возможности удовлетворения потребности в кадрах из числа граждан, проживающих в крае, могут привлечь работников из других регионов и получить финансовую поддержку на каждого привлеченного работника в размере до одного миллиона рублей из средств федерального бюджета", - привели в сообщении слова заместителя министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Ивана Голованова.

Реализация национального проекта "Демография" началась в 2019 году. Годом ранее президент России Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Национальные проекты направлены на обеспечение научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации граждан.