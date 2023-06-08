Нацпроект "Здравоохранение" в 2023 году исполнили на 97,3%

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в текущем году на его цели предусмотрено 319 млрд рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Уровень исполнения нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году составляет 97,32%, в этом году на его цели предусмотрено 319 млрд рублей, сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В текущем году на реализацию национального проекта "Здравоохранение" предусмотрено почти 319 млрд рублей. Уровень достижения нацпроекта, по оперативным данным, составляет 97,32%. Вместе с тем регионам следует уделить особое внимание своевременному выполнению всех мероприятий, поскольку 2023 и следующий год являются ключевыми с точки зрения подведения итогов за весь период реализации нацпроекта", - привели слова Голиковой в ее аппарате по итогам совещания с регионами о ходе реализации национального проекта "Здравоохранение" в 2023 году.

Отмечается, что за пять месяцев 2023 года завершено строительство и введено в эксплуатацию три объекта для детей в Калужской, Калининградской и Самарской областях, также введен в эксплуатацию онкодиспансер в Рязанской области. Кроме того, созданы порядка 200 объектов первичного звена, часть из них находится в стадии получения лицензии. В рамках нацпроекта приобрели 28 тыс. из 49 тыс. единиц оборудования и 2 тыс. автомобилей из запланированных 2,8 тыс.