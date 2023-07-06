В России в 2023 году по нацпроекту отремонтируют и построят около 18 тыс. км дорог

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на объектах также проводится обустройство пешеходных переходов, установка светофоров, барьерных ограждений и дорожных знаков, наносится разметка

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Порядка 18 тыс. км дорог построят и отремонтируют в России по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в течение 2023 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте правительства РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в текущем году отремонтируем, реконструируем и построим порядка 18 тыс. км дорог по всей стране. Это в том числе позволит повысить транспортную доступность жилых районов и важных инфраструктурных объектов", - сказал Хуснуллин, чьи слова приводятся в сообщении.

Так, в 2022 году к нормативному состоянию было приведено более 700 км дорог, ведущих к спортивным учреждениям. В этом году планируется обновить еще более 600 км таких дорог.

Помимо непосредственного ремонта дорог, на объектах проводится обустройство пешеходных переходов, установка светофоров, барьерных ограждений и дорожных знаков, а также наносится разметка.

По словам заместителя руководителя федерального дорожного агентства Игоря Костюченко, в 2023 году в регионах - участниках нацпроекта в нормативное состояние приведут более 180 объектов, ведущих к спортивным учреждениям. "Это не только участки улично-дорожной сети, но и отрезки значимых региональных трасс, которые помогают добираться с комфортом до стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных школ", - отметил он.