В Липецке завершили реконструкцию театра кукол

На эти цели выделили 128 млн рублей

ТАСС, 7 июля. Строители завершили реконструкцию театра кукол в Липецке. Масштабные работы прошли в учреждении культуры впервые за 15 лет, на них было выделено почти 130 млн рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба управления культуры Липецкой области.

"Завершение театрального сезона в любимом с детства театре ознаменовалось торжественным открытием обновленного сквера и летней сцены. Вместе с этим закончился ремонт по национальному проекту "Культура" и в самом Липецком государственном театре кукол. Особое внимание было уделено изменению конфигурации зала. Изначально он был спроектирован неудобно для маленьких зрителей - чтобы дети могли со всех рядов видеть происходящее на сцене, ее опустили на 50 сантиметров и скорректировали угол наклона самого зала", - говорится в сообщении.

По данным управления культуры региона, в театре кукол полностью обновили сцену и кулисы, оборудовали автоматическую систему пожаротушения, установили современную систему видеонаблюдения, сделали новый паркет, лестницу, окна, двери. Возле учреждения культуры установили новую летнюю сцену и сквер с детской горкой, скамейками, малыми архитектурными формами. "На реализацию проекта выделено 128 млн рублей, в том числе 20 млн - из федерального бюджета. Последний крупный ремонт в здании проводился в 2008 году", цитирует пресс-служба директора театра кукол Филиппа Янко.

Реконструкция в театре началась в конце 2021 года, в начале января 2022 года кукольные спектакли были перенесены в Липецкий областной краеведческий музей, а осенью труппа вернулась в здание, где продолжались ремонтные работы. Липецкий государственный театр кукол создан 6 июля 1965 года, в его репертуаре порядка 50 спектаклей, новый театральный сезон он откроет 15 сентября.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 136,4 млрд рублей (из федерального - 123,1 млрд рублей).