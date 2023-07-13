На Кубани объем дорожного фонда вырос почти на 29% относительно 2022 года

Он составил 12,9 млрд рублей

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Объем дорожного фонда Краснодарского края вырос в текущем году почти на 29% относительно прошлогоднего. Об этом сообщила в четверг пресс-служба краевой администрации по итогам рассмотрения данного вопроса местным заксобранием по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева.

"Объем дорожного фонда региона в 2023 году на 28,9% или 12,9 млрд рублей больше уровня 2022 года", - сказали в пресс-службе со ссылкой на министра финансов региона Александра Кнышова.

Как ожидается, средства направят на строительство, ремонт, реконструкцию и содержание региональных и местных дорог.

"По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 220 км трасс, в Сочинской агломерации эти работы уже завершены, в Краснодарской и Новороссийской еще продолжаются", - отметили в пресс-службе.

Также планируется отремонтировать семь мостов - в Новороссийске, Армавире, Славянском, Лабинском, Темрюкском, Динском и Успенском районах. "Дорожный фонд края увеличиваем на 5,8 млрд рублей, я помню в 2016 году на это было направлено порядка 19 млрд, а сейчас 57,5 млрд рублей", - сказал в свою очередь губернатор края. Он подчеркнул, что необходим контроль над тем, как средства трансформируются в конкретный результат. "В освещение, тротуары, ремонт существующих дорог и строительство новых", - отметил Кондратьев.