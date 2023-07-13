Ивановская область получила 1,1 млрд рублей на ремонт дополнительных 60 км дорог

В пресс-службе отметили, что всего в 2023 году в регионе отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 300 км

ТАСС, 13 июля. Правительство РФ выделило Ивановской области 1,1 млрд рублей, что позволит дополнительно отремонтировать 60 км трасс по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Средства направят в текущем году на завершение работ, частичное финансирование которых было запланировано на 2024 год, сообщила в четверг пресс-служба облправительства.

"За счет дополнительных средств из федерального бюджета в Ивановской области отремонтируют еще почти 60 км дорог. Дополнительное финансирование в сумме 1,1 млрд рублей на дорожную деятельность позволит завершить в текущем году объекты, частичное финансирование которых предусмотрено в 2024 году", - приводит пресс-служба слова начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Вавринчука.

Федеральные средства предоставлены тем регионам, где строительство и ремонт дорог осуществляются опережающими темпами. В Ивановской области все дополнительные объемы дорожного ремонта уже законтрактованы под лимиты средств 2024 года. Также поддержка федерального бюджета позволила увеличить финансирование ремонтов дорог в городе Иванове.

В пресс-службе отметили, что всего в 2023 году в регионе отремонтируют 259 дорожных объектов общей протяженностью более 300 км. Работы уже развернуты на 181 объекте улично-дорожной сети во всех муниципалитетах региона и на 31 участке региональных трасс.