Около 20% предприятий Татарстана получили поддержку по проекту "Производительность труда"

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил, что в регионе создали корпоративные центры опережающей подготовки и точки кипения Hi-Tech

КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Порядка 20% предприятий Татарстана получили адресную поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда". Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в видеообращении на пленарном заседании форума "Производительность 360", который проходит в Казани.

"В этом году форум проходит в Республике Татарстан, регионе - лидере национального проекта. Коллегам удалось комплексно подойти к его реализации. В Татарстане созданы корпоративные центры опережающей подготовки и точки кипения Hi-Tech. Порядка 20% предприятий региона получили адресную поддержку в рамках национального проекта", - сказал Белоусов.

Он отметил, что национальный проект "Производительность труда" реализуется на протяжении уже пяти лет. Благодаря проекту российские компании внедряют культуру бережливого производства, используют преимущества цифровых решений, запускают систему переподготовки кадров. "На сегодняшний день национальным проектом охвачено уже более 4,5 тыс. предприятий, на которых работают около 1,5 млн человек. Опережающий темп роста производительности труда на этих предприятиях составляет 5%", - сказал Белоусов.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в своем выступлении отметил, что сейчас в нацпроекте участвуют 226 республиканских компаний, инструментам повышения производительности труда обучено более 4 тыс. человек. "Татарстан - развитый промышленный регион, поэтому больше половины участников нацпроекта - предприятия обрабатывающих отраслей, если точнее, то это 64,2%", - сказал он.

Песошин также отметил, что участие в национальном проекте обеспечило серьезный экономический эффект. "При расходах государства в объеме 637 млн рублей, мы получили прирост добавленной стоимости в 21,3 млрд рублей", - сказал премьер-министр Татарстана.

Пятый федеральный форум "Производительность 360" проходит в Казани 20-21 июля. В работе форума принимают участие ведущие российские автомобилестроительные компании, а также производители сельскохозяйственного, энергетического и другого промышленного оборудования. Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций при поддержке правительства Республики Татарстан. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.