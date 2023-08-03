В Севастополе создадут первый кольцевой велосипедный маршрут протяженностью почти 20 км

К реализации проекта планируют приступить в 2023 году, сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора города Павел Иено

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Первый кольцевой велосипедный маршрут протяженностью почти 20 км будет создан в Севастополе, приступить к реализации проекта планируется в этом году. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Павел Иено.

"Мы запроектировали и уже находимся в экспертизе по строительству велодорожки и пешеходной дорожки - это Фиолентовское и Монастырское шоссе, которое фактически закольцуется с Камышовым шоссе, таким образом в Севастополе появится кольцевая велодорожка общей протяженностью практически 20 километров. В этом году приступим к строительно-монтажным работам, начнем [работы], наверное, в первую очередь на Фиолентовском и Монастырском шоссе", - сказал Иено.

На эти цели, как следует из приказа департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, планируется потратить 250 млн рублей. Так, на строительство тротуаров и прокладку велосипедных дорожек вдоль 5-километрового участка дороги "5-й км Балаклавского шоссе - мыс Фиолент" предусмотрено 100 млн рублей, при этом для аналогичных работ на 11-километровом участке дороги "Севастополь - порт Камышовая бухта - мыс Фиолент" запланированный объем финансирования составит уже 150 млн рублей. Поддержку в финансировании строительных работ Севастополю окажет московское правительство, говорится в документе.

Работы предусмотрены национальным проектом "Безопасные и качественные дороги", который является развитием одноименного приоритетного проекта, стартовавшего в 2016 году. В него включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России".