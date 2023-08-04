В Якутии в поселке Нижнем Бестяхе построят центр культуры в 2024 году

В здании будут располагаться библиотека, филиал Майинской музыкальной школы, многофункциональный зрительный зал на 300 мест с аппаратной и кинотеатр на 50 мест

ТАСС, 4 августа. Самый крупный в Якутии среди объектов, возводимых по нацпроекту "Культура", центр культурного развития откроется в 2024 году в поселке Нижнем Бестяхе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Данный центр станет самым крупным объектом в Якутии, строящимся по национальному проекту. Ввод двухэтажного здания площадью более 3,2 тыс. кв. м намечен на осень следующего года. Сейчас строительная готовность объекта стоимостью 507,7 млн рублей - 21%", - сообщили в пресс-службе.

Ход строительства объекта проверил глава Якутии Айсен Николаев. Он поручил построить хорошие подъездные дороги к центру культурного развития, сделать просторную сцену в зале, ввести объект в установленные сроки. Строители уже возвели свайный фундамент, уложили плиты цокольного перекрытия. В настоящее время ведутся работы по бетонированию конструкции, кладке наружных стен, монтажу и установке насосной станции, параллельно идут работы по вертикальной планировке благоустройства строительных территорий.

В новом учреждении для жителей поселка будут созданы комфортные условия для проведения концертов, занятий творчеством. В здании будут располагаться библиотека, филиал Майинской музыкальной школы, многофункциональный зрительный зал на 300 мест с аппаратной, кинотеатр на 50 мест. В просторных помещениях будут проводить репетиции народный театр "Ситим", танцевальный ансамбль "Ай-Тыын", детская театральная студия "Феникс+" и другие коллективы, уточнили в пресс-службе.

"Поселок Нижний Бестях в последние годы активно развивается. Мы построили тут детский сад на 240 мест, спортивный комплекс. Сейчас строится центр культурного развития, в следующем году начнется возведение поликлиники со стационаром. Уверен, что жители заметят все эти изменения, которые качественно повысят уровень жизни в быстро растущем поселке", - приводит пресс-служба слова Николаева.

В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.