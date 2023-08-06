Белоусов сообщил о готовности нацпроекта по развитию беспилотных авиасистем

По словам вице-премьера, работы по бюджету еще идут

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Российский национальный проект по развитию беспилотных авиасистем готов, но работы по его бюджету еще идут. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на интенсиве "Архипелаг-2023".

"Нацпроект в соответствии с поручением президента должен быть утвержден до 1 сентября, поэтому он сейчас в принципе собран. Сейчас бюджетный процесс, к бюджетному процессу еще идут соответствующие работы. - ответил Белоусов на вопрос, когда проект будет утвержден и запущен. - Соответственно, он [нацпроект] будет развертываться сразу же, как только он будет утвержден в 2023 году. Но в основном это 2024-2025 годы по тем направлениям, которые я сказал", - сказал Белоусов.

Как отметил первый вице-премьер РФ, в проекте предусматривается большое количество мер государственной поддержки. "Это касается и поддержки производителей, это касается и разных форм субсидий, поддержки потребителей в виде субсидирования летного часа. Это поддержка научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских работ, это поддержка создания инфраструктуры - там целый ряд мер поддержки", - отметил Белоусов.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября 2023-го утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года. В конце июня правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035-го. Наибольший потенциал для применения беспилотников - в сельском хозяйстве, строительном надзоре, создании геопространственных баз данных, доставке грузов в труднодоступные районы.