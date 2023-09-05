В Крыму намерены запустить комплекс водоочистки для 25 тыс. жителей в 2024 году

Стоимость проекта составляет более 2 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Комплекс водоочистки для обеспечения качественной водой 25 тыс. жителей будет запущен в городе Красноперекопске Республики Крым в 2024 году, сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

"В 2024 году в Красноперекопске запустят комплекс водоочистки. На объекте установят фильтры мощностью 15 тыс. кубометров в сутки, 25 тыс. жителей будут обеспечены качественной водой. Стоимость проекта составляет более 2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Проект будет реализован по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ключевая задача федерального проекта "Чистая вода" - увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Ранее проект входил в национальный проект "Экология", с 2021 года он включен в нацпроект "Жилье и городская среда". Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.