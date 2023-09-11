11 сентября, 13:40

Решетников заявил о проработке входа новых регионов в нацпроект "Производительность труда"

По словам главы Минэкономразвития, участие в нацпроекте позволит повысить отдачу от будущих инвестиций государства в местные предприятия и компании

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Присоединение Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей к национальному проекту "Производительность труда", в котором уже участвует Донецкая Народная Республика, прорабатывается, действуют региональные команды. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью Запорожскому агентству новостей.

"Сейчас прорабатывается вступление в национальный проект ["Производительность труда"] ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. <...> Региональные команды выясняют ожидания и потребности компаний, разъясняют возможности нацпроекта", - сказал Решетников.

По его словам, участие в нацпроекте позволит повысить отдачу от будущих инвестиций государства в местные предприятия и компании. "Эксперты обучают сотрудников предприятий бережливому производству. Они учатся видеть свои слабые места: простои и потери. В ходе этой работы повышается квалификация работников и топ-менеджеров, внедряются стандарты рабочих профессий. Налаживаются производственные системы, которые повышают выпуск продукции при меньших издержках", - пояснил министр.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. 

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РоссияРешетников, Максим Геннадьевич
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