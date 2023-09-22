Стройкомпания из Кубани увеличила выработку на 14% за счет бережливых технологий

При этом предприятию удалось сократить время процесса на 10%

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Строительная компания из Краснодарского края сумела увеличить выработку на 14% при одновременном сокращении времени протекания технологических процессов на 10% за счет внедрения бережливых технологий по нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Речь идет о предприятии "ПромКапСтрой", оптимизировавшем процесс производства растворно-бетонных смесей при экспертной поддержке регионального центра компетенций. "Рабочая группа предприятия совместно со специалистами центра пересмотрела систему заправки транспорта, ввела топливные карты для повышения эффективности работы бетоносмесителей и улучшила способ отгрузки", - пояснили в пресс-службе. Здесь отметили, что в результате предприятию удалось сократить время процесса на 10%, увеличить выработку на 14% и снизить запасы в потоке на 33%.

В пресс-службе также напомнили, что нацпроект формирует современную производственную культуру. "Эксперты федерального и региональных центров компетенций бесплатно помогают предприятиям в достижении роста производительности труда, сегодня в регионе бережливые технологии внедряют более 280 организаций", - подчеркнули в пресс-службе. Нацпроект реализуется в Краснодарском крае с 2018 года.