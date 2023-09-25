В Псковской области намерены удвоить количество отремонтированных учреждений культуры

В 2024 году в планах провести работы в учреждениях в Гдовском, Бежаницком, Великолукском, Псковском и Дновском районах

ПСКОВ, 25 сентября. /ТАСС/. В Псковской области за счет участия в нацпроекте "Культура" до конца 2024 года увеличат в два раза количество учреждений культуры, в которых проведен капитальный ремонт. Обновленные учреждения появятся в половине муниципалитетов региона, это позволит значительно улучшить доступ к услугам сферы культуры для жителей сельских и отдаленных населенных пунктов, сообщила ТАСС председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

"Для муниципалитетов нашего региона ремонт учреждений культуры - это одна из стратегических целей, ведь появление обновленных объектов с современным техническим оснащением делает их очень востребованными у населения, а наши районы становятся привлекательными для проживания. Чтобы обеспечить доступ к современным услугам сферы культуры в районах, мы в ближайший год увеличим вдвое число реконструированных, отремонтированных объектов организаций культуры, это будет порядка 16 объектов, то есть приведены в порядок будут учреждения примерно в половине районов области. В первую очередь имеем в виду дома культуры и детские школы искусств", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что планируется привести в порядок учреждения культуры в Гдовском, Бежаницком, Великолукском, Псковском, Дновском районах. "При этом важно понимать, что мы подходим системно: сформировали список объектов, которые будут отремонтированы. И сейчас мы переориентировались на качество проектирования, потому что от результата проектных работ многое зависит. Кроме того, мы увеличим и количество организаций культуры, получивших современное оборудование. Это в первую очередь детские школы искусств. Это удачная практика, когда в один год мы проводим капремонт, а на следующий год заявляем учреждение на оснащение", - пояснила глава регионального комитета по культуре.

Для Псковской области проведение капремонта в учреждениях культуры крайне актуально, так как большинство из них ни разу не ремонтировались с момента постройки в середине прошлого века. При этом повышение доступности услуг таких учреждений для региона является важной темой - здесь расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров.

В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты, инициированные Президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.