В Ингушетии приступили к выполнению плана "дорожного" нацпроекта за 2024 год

По данным правительства региона, минавтодор досрочно завершил реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за 2023 год

МАГАС, 25 сентября. /ТАСС/. Минавтодор Ингушетии досрочно завершил реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" за 2023 год, рабочие уже приступили к работам на объектах 2024 года. Об этом говорится в Telegram-канале правительства региона.

"В Ингушетии опережающими темпами начался ремонт дорожных объектов нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 2024 год. Работы развернулись на объекте третьего этапа капитального ремонта автодороги "Трасса "Кавказ" - Карабулак - Средние Ачалуки - Гайрбек-Юрт" протяженностью 13,25 км. Выполнено устройство основания из песчано-гравийной смеси и устройство нижнего слоя крупнозернистого асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Как сообщается, также на участке ведутся работы по разработке грунта, профилированию, укреплению дорожной одежды.

"Работы на этой дороге стартовали еще в 2021 году, они разбиты на три этапа. Всего за это время было капитально отремонтировано 6,3 км дороги. Сейчас мы поставили себе задачу выполнить асфальтирование оставшегося участка до конца текущего года, пока еще позволяют погодные условия", - передает пресс-служба слова министра автомобильных дорог региона Батыра Хаматханова.

Ингушетия пять лет подряд досрочно завершает годовые объемы "дорожного" нацпроекта. В текущем году приведены в нормативное состояние 10 участков улично-дорожной сети протяженностью 28 км. За пять лет участия в национальном проекте "Безопасные качественные дороги" в республике в нормативное состояние приведены свыше 200 км автодорог.