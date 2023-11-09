9 ноября, 15:40,
обновлено 9 ноября, 15:52

Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 ноября составили 2,291 трлн рублей

Это 78,9% от плановых бюджетных назначений, сообщили в Минфине

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 ноября 2023 года предварительно составили 2,291 трлн рублей или 78,9% от плановых бюджетных назначений, сообщается на сайте Минфина РФ.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 ноября 2023 года, составило 2 291,2 млрд рублей или 78,9% от плановых бюджетных назначений", - говорится в сообщении.

Наиболее высокие показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Демография" (91,4%), "Наука и университеты" (85,6%), "Культура" (87,8%).

Исполнение расходов бюджета на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" составило 82,2%, "Безопасные качественные дороги" - 79%, "Производительность труда" - 76,3%, "Образование" - 75,6%, "Экология" - 74,6%, "Международная кооперация и экспорт" - 73,3%, "Здравоохранение" - 72%, "Цифровая экономика Российской Федерации" - 64,7%.

Минимальные показатели исполнения отмечены у нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (64,3%), Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть) - 61,1%, "Туризм и индустрия гостеприимства" (58,2%). 

Теги:
Россия
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