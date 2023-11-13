Гладков: в Белгородской области капитально отремонтировали дорогу до приграничного села

При проведении работ сняли старый слой дорожного покрытия, укрепили основание методом холодного ресайклинга, уложили два слоя асфальтобетона, а также восстановили водопропускные трубы, дорожные знаки и нанесли разметку

БЕЛГОРОД, 13 ноября. /ТАСС/. Автомобильную дорогу до приграничного с Украиной села Конотоповка капитально отремонтировали в Белгородской области по нацпроекту. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вячеслав Гладков.

Речь идет об участке трассы Уразово - Герасимовка - Конотоповка, расположенном на территории Валуйского городского округа. "Дорога отремонтирована по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в рамках опережающего финансирования, ее ремонт должен был быть выполнен только в будущем году, но мы получили деньги досрочно и сделали ремонт уже в текущем году", - отметил Гладков. Он выразил надежду на то, что жители округа "уже заметили улучшения".

В частности, как пояснили в пресс-службе губернатора, в ходе ремонта был снят старый слой дорожного покрытия, укреплено основание методом холодного ресайклинга, уложено два слоя асфальтобетона, восстановлены водопропускные трубы, дорожные знаки и нанесена разметка.

Ранее Гладков отмечал, что весь запланированный на текущий год объем капремонта дорог в области будет выполнен. Он напомнил, что всего на текущий год федеральное правительство дополнительно выделило региону 1,8 млрд рублей на капремонт 15 дорог. По данным на октябрь более 1 млрд рублей из этих средств уже было освоено, а на отремонтированных трассах заменили дорожное покрытие, ведут работы по благоустройству и нанесению дорожной разметки, обустройству остановок общественного транспорта и многие другие работы.