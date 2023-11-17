В Якутске в 2024 году отремонтируют более 33 км дорог благодаря нацпроекту

Заместитель главы города Антон Алексеенко отметил, что за четыре года в нормативное состояние привели 134,02 км улично-дорожной сети

ЯКУТСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти Якутска намерены отремонтировать свыше 33 км дорог в 2024 году благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщил ТАСС заместитель главы города по вопросам развития Якутска, транспортных услуг и организации транспортного обслуживания Антон Алексеенко.

"В 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать дороги общей протяженностью 33,347 км на общую сумму свыше 2,9 млрд рублей", - сказал он, уточнив, что в данный момент заключены контракты по большинству объектов - 13, также в разработке проектно-сметной документации находятся семь объектов, объявлена закупка по одном объекту.

В 2023 году на территории городского округа отремонтировано более 29 км. Как уточнил замглавы города, на мероприятия в рамках нацпроекта было доведено всего 2,83 млрд рублей из различных бюджетов.

"По результатам четырех лет [благодаря нацпроекту] приведено в нормативное состояние 134,02 км улично-дорожной сети на территории городского округа "Город Якутск" на 116 объектах, из них по классификации: ремонт - 72 объекта, капремонт - 31 объект, реконструкция или строительство - 13 объектов. Совокупный объем финансирования превышает 8 млрд рублей", - уточнил замглавы Якутска.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения.