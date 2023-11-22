22 ноября, 01:27

В Хабаровском крае в дорожный нацпроект включат еще две агломерации

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Георгия Мазунина, с 2025 года запланирован ежегодный ремонт примерно 20 км сети малых агломераций

ХАБАРОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Перечень территорий, на которых проводят мероприятия национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Хабаровском крае, расширят за счет включения двух городских агломераций. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Георгий Мазунин.

"В связи с тем, что правительством РФ принято решение о продлении срока реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" до 2030 года, министерство транспорта и дорожного хозяйства края в настоящее время проводит работу по расширению перечня территорий, на которых реализуются мероприятия нацпроекта. С 2025 года в него войдут две малые городские агломерации: Советско-Гаванская и Амурская", - сказал министр.

Он отметил, что усилия будут сосредоточены на приведение к нормативу дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тыс. человек. С 2025 года, добавил Мазунин, запланирован ежегодный ремонт примерно 20 км сети малых агломераций в соответствии с возможностями краевого бюджета.

В этом году в порядок по нацпроекту было приведено 157 объектов дорожной сети общей длиной 105 км, в том числе 37 мостов в городах и населенных пунктах края. Ремонты уже третий год подряд завершаются досрочно и в работу берутся объекты следующих периодов. В будущем году будет реконструировано 109 участков дорог общей протяженностью более 144 км. Контрактация объектов 2024 года завершена в установленные сроки. 

Теги:
РоссияХабаровский край
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