В Приморье полностью завершили ремонт моста по нацпроекту на региональной трассе

Движение по объекту открыли в октябре, велись работы по укладыванию габионов

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Рабочие полностью завершили ремонт моста через реку Маргаритовка между населенными пунктами Бровки и Щербаковка в Ольгинском округе Приморья, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

"Движение по объекту открыли еще в октябре. На тот момент дорожники укладывали габионы. Такие виды работ не влияли на транспортную безопасность участников дорожного движения", - говорится в сообщении.

Мостостроителям предстояло полностью восстановить проезжую часть и подходы к мосту, усилить металлические конструкции и опоры.

Мост расположен на 241-ом км крупной автомобильной трассы Находка - Лазо - Ольга - Кавалерово в Ольгинском округе, важной для автомобильного сообщения в регионе. Общая длина трассы составляет более 400 км - она соединяет прибрежные и северные районы края, обеспечивая транспортное сообщение между ряда ключевых населенных пунктов Приморья, включая южную Находку и поселок Кавалерово на севере.

Ремонтные работы проводились по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". По нему также ремонтируют мосты через реку Партизанскую в Партизанском округе, через Илистую на границе Черниговского и Хорольского округов, через Осиновку в Михайловском районе и несколько других.