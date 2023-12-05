Сахарный завод на Кубани внедрит технологию бережливого производства по нацпроекту

В нацпроекте участвуют более 290 предприятий региона, большая часть из которых - обрабатывающие производства

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Сахарный завод в Краснодарском крае внедрит технологии бережливого производства, которые позволят снизить затраты на производство и увеличить оборот. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Речь идет о Кореновском сахарном заводе, где приступили к работе эксперты регионального центра компетенций, чтобы помочь предприятию увеличить эффективность переработки сахарной свеклы. "Эксперты уже приступили к обучению коллектива основам бережливого производства, в дальнейшем рабочей группе предприятия предстоит провести диагностику и выбрать производственный процесс для оптимизации", - сказали в пресс-службе. Реализация нацпроекта "Производительность труда", в рамках которого ведется работа, рассчитана на данном предприятии на три года. Так называемая же активная фаза при непосредственном участии экспертов проходит в течение первых шести месяцев.

"Кубань является крупнейшим регионом по производству сахара, почти четвертая часть этого продукта в общероссийском объеме вырабатывается именно на Кубани, потому участие в проекте по повышению производительности труда даст предприятию уникальную возможность получить практический опыт и знания, которые позволят улучшить экономические показатели: снизить затраты на производство и увеличить оборот", - заметили в пресс-службе.

В администрации напомнили, что на данный момент в нацпроекте участвует более 290 предприятий Кубани, большая часть из которых - обрабатывающие производства.