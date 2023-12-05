В Брянске в тестовом режиме открыли движение по новому мосту через Десну

Славянский мост вместе с дорогой-дамбой связал Советский, Володарский и Фокинский районы города

ТАСС, 5 декабря. Движение по Славянскому мосту через реку Десну в Брянске открыли в тестовом режиме. Сотрудники ГИБДД будут оценивать и регулировать транспортные потоки, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В тестовом режиме с сегодняшнего дня открыто движение по мосту. Нанесена разметка, работает светофор, сотрудники ГИБДД будут оценивать и регулировать транспортные потоки. Будет проработан вопрос организации движения на перекрестке, чтобы было удобно двигаться со всех сторон", - написал он.

Как сообщил губернатор, Славянский мост вместе с дорогой-дамбой связал Советский, Володарский и Фокинский районы Брянска. "Этого ждало не одно поколение наших жителей, еще с советских времен", - добавил Богомаз.

Мост был построен по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", он заменит существующий понтонный, который используется более 25 лет. Новая переправа рассчитана на четыре полосы, ее протяженность составляет 270 метров.