В Брянской области в 2023 году ввели на 10% жилья больше, чем годом ранее

В новых микрорайонах создается транспортная инфраструктура

ТАСС, 6 декабря. Объем ввода жилья в Брянской области в 2023 году на 10% превысил показатель прошлого года, всего было построено 530 тыс. кв. м. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале по итогам встречи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

"Продолжается реализация нацпроекта "Жилье и городская среда": в 2023 году объем жилищного строительства составит 530 тыс. кв. м (110% к показателю предыдущего года). В новых микрорайонах создается транспортная инфраструктура. В следующем году будет введена в эксплуатацию автодорога по ул. Ильи Иванова в Советском районе Брянска", - написал он.

По его словам, в Брянской области в 2023 году построено и отремонтировано порядка 110 км дорог. "Реализуются инфраструктурные проекты по модернизации городского общественного транспорта - Брянск получил 100 новых троллейбусов, строительству детского сада и улично-дорожной сети по улице Флотской. В этом же микрорайоне строится школа, еще две - в старом аэропорту", - написал Богомаз.

Также, по его словам, в регионе реализуется инвестиционный проект по реконструкции аэропортового комплекса. По программе "Чистая вода" в 2023 году строится и реконструируется 43 объекта питьевого водоснабжения. "Формируется комфортная городская среда - выполнено благоустройство 32 общественных и 133 дворовых территорий", - добавил губернатор.