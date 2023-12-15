Финансирование нацпроекта развития БАС в 2024-2026 годы составит 67,6 млрд рублей

Это позволит уже к 2025 году увеличить долю российских БАС до 41,5%, сообщили в пресс-службе Минфина

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Объем финансирования национального проекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС) в 2024-2026 годы составит 67,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина России.

"На беспилотные авиационные системы в 2024-2026 годы будет направлено 67,6 млрд рублей. Это позволит уже к 2025 году увеличить долю российских БАС до 41,5%", - говорится в сообщении.

В сентябре в материалах к проекту бюджета РФ на 2024-2026 годы отмечалось, что объем финансирования нацпроекта составит 45,5 млрд рублей в 2024 году, 9,6 млрд рублей и 8,8 млрд рублей в 2025 и 2026 годы соответственно. Так, общий объем финансирования увеличился на 3,7 млрд рублей, ранее он составлял 63,9 млрд рублей.

Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем заработает с начала 2024 года, заявляли ранее в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.