Более 100 льготников получили квартиры в Кузбассе в рамках нацпроекта

В квартирах выполнена отделка под ключ

КЕМЕРОВО, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Кемеровской области выдали 126 квартир льготным категориям граждан в многоквартирном доме, построенном в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" в городе Югра. Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

"В Юрге заселили дом на 126 квартир по нацпроекту "Жилье и городская среда", который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Ключи от новых квартир получили дети-сироты, переселенцы из аварийного жилья, а также семьи, заключившие договор социального найма", - сказал Цивилев.

Как проинформировали в пресс-службе, в квартирах выполнена отделка под ключ. В частности, установлены пластиковые окна, сантехника, электросчетчики, приборы учета горячей и холодной воды. Рядом с новостройкой имеется парковка, детский сад, школа и магазины.

"За последние 5 лет реализации нацпроекта в регионе построено более 4,4 млн квадратных метров жилья. Это более 400 многоквартирных домов, свыше 150 из них - для льготников. Мы активно продолжаем строительство в Кузбассе, ведь свое жилье для людей - гарантия стабильности, благополучия и уверенности в завтрашнем дне", - добавил Цивилев.

Отмечается, что в текущем году в области сдали в эксплуатацию и заселили почти 60 многоквартирных домов в Анжеро-Судженске, Юрге, Калтане, Кемерове, Осинниках, Чебулинском, Тяжинском, Промышленновском, Новокузнецком округах и других муниципалитетах. До конца 2027 года по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Кузбассе планируется ввести в эксплуатацию и заселить еще более 300 многоквартирных домов.