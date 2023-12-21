В Сахалинской области сообщили о появлении услуг связи во всех малых селах региона

Благодаря областному финансированию дополнительно установлено 16 базовых станций в разных населенных пунктах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Работа по обеспечению услугами качественной связи всех малых сел завершилась в Сахалинской области. Последним населенным пунктом, где провайдер построил и ввел в эксплуатацию базовую станцию, стало село Восход в Тымовском районе, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"В Сахалинской области все малые села обеспечили качественной связью. Островной регион одним из первых завершил реализацию федерального проекта по устранению цифрового неравенства", - рассказали в правительстве области.

По информации областных властей, помимо федерального проекта, сахалинский филиал ПАО "Ростелеком" совместно с региональным правительством реализовал дополнительные проекты по обеспечению жителей услугами мобильной связи. Благодаря областному финансированию за последние годы было дополнительно установлено 16 базовых станций в разных населенных пунктах на островах. В 2023 году должны ввести базовые станции еще в трех населенных пунктах области.

Проект по устранению цифрового неравенства направлен на обеспечение услугами связи населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек. Сахалинская область стала третьим регионом в стране после Московской и Мурманской областей, где успешно выполнили программу. Реализация проекта велась с апреля 2021 года.

Программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика".