Новый мост между Адыгеей и Кубанью полностью открыли для транспорта и пешеходов

Его строительство завершили на год раньше

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Движение на новом мосту, соединяющем территорию Краснодарского края и Республики Адыгея, полностью запущено по всем четырем полосам для автомобилей, также открыты зоны для пешеходов и велосипедистов. Мост возвели с опережением сроков на год, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На год раньше завершили возведение важного для краевого центра нового Яблоновского моста. Работы выполнили при поддержке президента страны Владимира Владимировича Путина по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Сегодня движение открыто по всем четырем полосам для автомобилей, а также зоны для пешеходов и велосипедистов. Уверен, мост позволит значительно улучшить движение на въезде и выезде из краевой столицы", - написал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что в регионе строительство современных дорог и путепроводов - одна из приоритетных задач. В следующем году на развитие транспортной инфраструктуры региона власти направят более 48 млрд рублей, в планах - отремонтировать 120 км региональных и 114 км местных автодорог.

В середине июня было открыто временное движение автомобилей по двум полосам.

Протяженность соединяющего два региона нового Яблоновского моста составляет 480 м, по нему ежедневно смогут проезжать тысячи автомобилей. Объект значительно снизит вероятность заторов на выезде из краевого центра, в том числе в сторону черноморского побережья. К 2025 году интенсивность движения по мосту, по прогнозу, будет превышать показатель в 60 тыс. автомобилей в сутки. Среднесуточная интенсивность движения по старому двухполосному Яблоновскому мосту, построенному 60 лет назад, для сравнения, составляет 25-30 тыс. автомобилей.