В Петропавловске-Камчатском в 2024 году планируют отремонтировать более 15 км дорог

Работы будут проводить в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 декабря. /ТАСС/. Более 15 км дорог, в том числе и к социальным объектам, отремонтируют в Петропавловске-Камчатском в 2024 году в рамках выполнения мероприятий профильного нацпроекта. Для сравнения - в 2023 году было приведено в нормативное состояние около 6 км дорог, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"12 участков дорог отремонтируют в следующем году в столице Камчатки в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги". Всего в городе будет приведено в порядок более 15 км дорог. Сейчас ведется работа по заключению договоров с подрядными организациями. Сами ремонтные работы начнутся в мае, когда позволит погода", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будут приведены в нормативное состояние участки дорог вдоль школ, детской краевой больницы, к Халактырскому пляжу. В 2023 году в Петропавловске-Камчатском в рамках нацпроекта было отремонтировано пять дорог общего пользования.