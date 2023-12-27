На Чукотке в 2023 году направили 87 млн рублей на строительство дороги к новой школе

Работы провели в рамках нацпроекта

ТАСС, 27 декабря. Около 87 млн рублей из окружного бюджета направлено в 2023 году на строительство дороги к новой школе и физкультурно-оздоровительному комплексу в столице Чукотки. Работы проведены в рамках профильного нацпроекта, сообщил ТАСС начальник управления транспорта и дорожного хозяйства окружного департамента промышленной политики Олег Рябко.

"В 2023 году в рамках выполнения мероприятий нацпроекта произведен ремонт участков дорог в Анадыре по улицам Мира, Полярная, Рультытегина, Южная. Продолжаются работы по строительству дороги от улицы Энергетиков до улицы Рультытегина. Дорога позволит разгрузить центральную часть города, обеспечит подъезд к новой школе и физкультурно-оздоровительному комплексу. На реализацию мероприятия из окружного бюджета в 2023 году выделено 87 миллионов рублей", - рассказал Олег Рябко.

Всего в 2023 году в округе в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" были отремонтированы и введены в эксплуатацию семь участков дорог в Анадыре и селе Тавайваам. Столица Чукотки принимает участие в реализации нацпроекта с 2019 года, что позволит к 2024 году увеличить сеть дорог до 86% от общей протяженности автомобильных дорог городской агломерации.