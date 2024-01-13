В Оренбуржье в 2023 году привели в порядок более 500 км дорог

В регионе также отремонтировали и реконструировали 10 мостов и путепроводов

ТАСС, 13 января. Более 500 км дорог регионального и муниципального значения приведены "в нормативное состояние" в Оренбургской области в 2023 году, сообщил ТАСС министр строительства, ЖКХ и транспорта региона Александр Полухин.

"В настоящее время в нормативном состоянии находится почти 40% дорог регионального и межмуниципального значения. Это существенный показатель, поскольку на конец 2020 года доля таких дорог составляла около 30%. Всего в 2023 году отремонтировано более 500 км дорог регионального и муниципального значения", - сказал Плухин, уточнив, что улучшить качество дорог, позволила в том числе работа в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Также по нацпроекту в 2023 году отремонтировано и реконструировано 10 мостов и путепроводов, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения. Ремонт еще двух мостов планируется завершить в 2024 году, уточнил министр.

Кроме того, в 2023 году в Оренбуржье обновили 10 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. На сегодняшний день, по словам главы минстроя области, на дорогах области установлен 261 такой комплекс. "Система фиксации является действенным и важным способом для обеспечения безопасности дорожного движения, повышения уровня культуры вождения", - отметил Полухин.