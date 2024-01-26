В Бурятии за год планируют отремонтировать около 90 км дорог

На эти цели направят порядка 4 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 26 января. /ТАСС/. Ремонт порядка 90 км трасс планируется в Бурятии по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2024 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского Минтранса.

"Запланированы работы более чем на 45 объектах дорожной инфраструктуры, в том числе на 14 мостах. В программу дорожных работ вошли дороги в Улан-Удэнской агломерации, а также в Бичурском, Еравнинском, Хоринском, Кабанском, Баргузинском, Закаменском, Баунтовском и других районах. На это направят около 4 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Продолжатся работы в Баргузинском районе - на четырех участках региональной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян (291-306 км, 306-316 км, 315-325 км и 347-360 км). Также в Баргузинском районе запланирован капитальный ремонт моста через реку Шанталык.

На севере Бурятии начнется ремонт региональной дороги, соединяющей республику с Забайкальским краем. Речь об участке с 438 по 448 км трассы Улан-Удэ - Романовка - Чита. На территории Муйского района проведут работы на участке с 358 по 368 км автодороги Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо. Кроме того, на севере запланирован капремонт двух мостов: через реку Большую Дзелинду и через реку Полувананду.

В Кабанском районе в 2024 году начнется ремонт участка с 4 по 14 км автодороги Тресково - Шергино - Оймур - Заречье, проходящей рядом с озером Байкал. "В Улан-Удэнской агломерации в этом году отремонтируют порядка 14 участков дорог. Продолжится строительство моста через реку Уда", - добавили в пресс-службе.