На курорте "Горячинск" у Байкала открыли термальный бассейн под открытым небом

Проект реализовали на средства гранта

ТАСС, 27 января. Открытие термального бассейна под открытым небом состоялось на курорте "Горячинск" рядом с озером Байкал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

"На курорте "Горячинск" состоялось открытие нового термального бассейна под открытым небом. Его благоустройство стало возможным благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2023 году курорт "Горячинск" выиграл грант на благоустройство термального бассейна, на эти средства было закуплено оборудование для его круглогодичного использования", - говорится в сообщении.

Посещать бассейн смогут не только отдыхающие на курорте, но и все гости байкальского побережья.

"Горячинск" - один из старейших курортов Бурятии, первый на Байкале бальнеологический курорт, он был основан в 1810 году. До настоящего времени курорт, отметили в республиканском Минтуризма, не имеет аналогов в России по сочетанию природных лечебных факторов - резко континентального, среднегорного климата, термальной (плюс 54,5 градуса) кремнистой слабоминерализированной сульфатно-натриевой воды, пресноводных сульфидных сапропелевых лечебных грязей. Санаторий известен термальным источником, который помогает в лечении заболеваний органов пищеварения, кровообращения, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы.