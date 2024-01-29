Запорожская область получила по нацпроекту семь автоклубов для выступлений в поселках

На эти цели было выделено 70,7 млн рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Семь автоклубов для концертов, представлений и кинопоказов в отдаленных и труднодоступных поселках получила Запорожская область по нацпроекту "Культура". Об этом ТАСС сообщил и.о. министра культуры региона Роман Олексин.

"Были приобретены семь автоклубов для районных центров, которые смогут представлять свое творчество в отдаленных населенных пунктах, где нет возможности вести какую-то деятельность, где нет дворцов [культуры] или клубных учреждений. Это многофункциональные центры, очень удобные, которые позволяют проводить концерты, там разворачивается сцена. В то же время, там есть экран, есть проектор, можно показывать фильмы", - сказал Олексин.

Он добавил, что автоклубы получили Веселовский, Акимовский, Бердянский, Приазовский, Приморский районы, а также Семеновское и Кирилловское сельские поселения.

По национальному проекту "Культура" на это было выделено 70,7 млн рублей. В 2024 году в Запорожскую область доставят еще несколько автоклубов.

Автоклубы - это полноценные культурные центры на базе шасси автомобилей "Камаз", "ГАЗон Next", "Газель". Они оборудованы сценой и мультимедийной аппаратурой, могут добраться даже до самого отдаленного населенного пункта. Автоклубы стали появляться в российских регионах в 2019 году благодаря национальному проекту "Культура".