Гладков: более 40 новых машин приобретут для больниц Белгородской области в 2024 году

Транспорт закупят в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения"

БЕЛГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Белгородской области в 2024 году приобретут 41 новый автомобиль марки Lada Granta для больниц региона на сумму 40,7 млн рублей в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В 2024 году предусмотрена закупка 41 автомобиля для центральных районных больниц на сумму 40,7 млн рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 27,2 млн рублей, из областного бюджета - 13,45 млн рублей. На данный момент завершилась поставка 30 машин", - отметил Гладков.

Он добавил, что оставшиеся 11 автомобилей поставят в регион во второй половине 2024 года.

В 2023 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения Белгородской области было закуплено 52 автомобиля, добавил Гладков. На приобретение транспорта было выделено 48,2 млн рублей: 45,7 млн из федерального бюджета и 2,5 млн рублей из областного.

"Автомобили предназначены для доставки пациентов в лечебные учреждения, обслуживания пациентов на дому, перевозки медикаментов, а также проведения вакцинации. Нашим врачам они точно окажут большую помощь, а значит, медицина будет еще доступнее", - пояснил губернатор.