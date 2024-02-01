Вклад Кабардино-Балкарии в нацпроекты вырос в 18,5 раза за пять лет

Софинансирование республикой мероприятий национальных проектов составило 2 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 1 февраля. /ТАСС/. Софинансирование Кабардино-Балкарской Республикой (КБР) мероприятий национальных проектов за 5 лет выросло в 18,5 раза, до 2 млрд рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

"Кабардино-Балкария за пять лет направила на реализацию национальных проектов более 48 млрд рублей, из которых более 7 млрд - средства республиканского бюджета. При этом, если в 2019 году из бюджета региона было выделено 127,8 млн руб., то начиная с 2021 году эта сумма составляет уже более 2 млрд (2023 год - 2,36 млрд). Рост за пять лет в более чем 18,5 раза", - говорится в сообщении.

В 2024 году на реализацию нацпроектов, по предварительным данным, направят порядка 10 млрд руб. "В центре внимания решение социальных вопросов - строительство новых и завершение начатых объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта, развитие транспортной, дорожной и инженерной инфраструктур", - уточнили в региональном правительстве.