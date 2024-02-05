В Запорожской области 11 школ искусств и библиотек получили инструменты и книги

На оснащение восьми учреждений направили 37,5 млн рублей

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Музыкальные и художественные школы оснастили в Запорожской области по национальному проекту "Культура" в 2023 году, сообщил ТАСС и.о. министра культуры региона Роман Олексин.

"За прошлый год мы сумели в рамках нацпроекта "Культура" оснастить восемь детских школ искусств. Художественные школы получили мольберты, краски, глиняные станки, глину саму - все, что нужно для художественного развития детей. А в музыкальные, соответственно, поставили музыкальные инструменты. Общее финансирование именно по нацпроекту - 37,5 млн рублей", - сказал Олексин.

Необходимое оснащение получили Детская школа искусств Мелитополя, Днепрорудненская детская школа искусств, Детская художественная школа Энергодара, Мелитопольская художественная школа, Михайловская детская музыкальная школа, Приазовская детская музыкальная школа, Осипенковская детская музыкальная школа, Андреевская детская музыкальная школа.

Глава министерства добавил, что еще четыре музыкальные школы оснастили по линии Министерства промышленности и торговли России совместно с Министерством культуры России, они привезли готовые отечественные инструменты, которые поступили в конкретные учреждения. "Итого получается, у нас 12 школ искусств были оснащены, и это очень приятно. А благодаря программе пожертвований Президентского фонда культурных инициатив в некоторые музыкальные школы точечно были приобретены самые необходимые инструменты, где-то баян, где-то гитара, по потребностям. Это внебюджет, дополнительный инструмент, который позволил обновить материально-техническую базу", - пояснил он.

Модельные библиотеки

В 2023 году в Запорожской области по нацпроекту "Культура" также создали и обеспечили оборудованием три модельные библиотеки на базе муниципальных, рассказал глава министерства. Оснащение получили Центральная библиотека пгт. Акимовка, Центральная библиотека имени М. Лермонтова в Мелитополе и Детская библиотека имени А. Гайдара Мелитополе. Всего в три учреждения доставили почти 11 тыс. книг.

Олексин добавил, что в помещениях библиотек создаются арт-холлы для презентаций или мультимедийные коворкинг-зоны для работы и обучения. Используются и роботизированные технологии. Так, в детской библиотеке имени Гайдара гостей встречают роботы-библиотекари.