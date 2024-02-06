В Смоленской области на родине Гагарина появится апарт-отель для туристов в 2024 году

Его построят по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства"

ТАСС, 6 февраля. Загородный апарт-отель, рассчитанный на более чем 50 номеров, построят по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в городе Гагарине Смоленской области - на родине первого космонавта, 90 лет со дня рождения которого отметят в 2024 году, сообщила ТАСС заместитель губернатора региона Анастасия Гапеева.

"Одним из самых крупных станет проект на родине первого космонавта Юрия Гагарина. Загородный апарт-отель "Парк Самуйлово" будет включать в себя 30 модульных некапитальных средств размещения более чем с 50 номерами, а стоимость инвестиционного проекта превысит 70 млн рублей, из них 35 млн - из федерального бюджета", - сказала собеседница агентства.

Первый в Гагарине апарт-отель для туристов откроют в 2024 году. Еще два проекта, поддержанные по итогам конкурсного отбора по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства", туристический комплекс "Бакланово - Петровское" и гостевой дом "Премьер-отель" - примут первых гостей летом 2024 года. Как отметила Гапеева, реализация инициатив поспособствует развитию туристической инфраструктуры региона.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин отмечал ТАСС, что турпоток в регионе планируется увеличить с 700 тыс. до 1 млн человек в год, в том числе за счет создания необходимой инфраструктуры. К марту 2024 года, когда будет отмечаться 90-летие со дня рождения первого советского космонавта, планируется завершить благоустройство города Гагарина, обновить стелу на въезде в город, отремонтировать дорогу.