В России по проекту "Чистая вода" в 2024 году введут более 200 объектов водоснабжения

В 2023 году по этому проекту ввели в эксплуатацию 389 объектов, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Более 200 объектов водоснабжения построят и реконструируют на территории РФ по федеральному проекту "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2024 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

"В этом году по проекту "Чистая вода" предусмотрены работы на 230 объектах. Таким образом, к концу года общее количество построенных и реконструированных объектов составит 1 413", - говорится в материалах.

В 2023 году по проекту "Чистая вода" было введено в эксплуатацию 389 объектов, рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Наибольшее количество объектов построено и реконструировано в Брянской, Калужской Костромской, Саратовской областях и Республике Адыгея, Кабардино-Балкарской Республике, Владимирской и Московской областях. "Мы проводим последовательную работу по повышению уровня жизни россиян, которое во многом зависит и от качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения", - цитируется Хуснуллин.

Темпы строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов растут, прокомментировал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, чьи слова приводятся в материалах. Так, в 2019 году было введено 72 объекта, в 2020 году - 100, в 2021 году - 259, в 2022 году - 363.

Цель федерального проекта "Чистая вода" в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" - к концу этого года увеличить долю россиян, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 88,8%. В городах этот показатель должен достичь отметки 95%.