В Приморье в 2023 году в рамках нацпроекта отремонтировали более 200 км дорог

Это на 21% больше, чем в 2022 году

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Общая длина отремонтированных в Приморье дорог в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" увеличилась на 21% в 2023 году по сравнению с аналогичными данными 2022 года. Показатель 2023 года - более 200 км отремонтированных дорог - стал самым большим за последние пять лет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минтранса.

"Самого большого показателя по ремонту дорог в рамках нацпроекта в Приморье добились в 2023 году - отремонтировано более 200 км, в том числе, 179 км региональных и межмуниципальных трасс, 29 км местных дорог. В 2022 году по нацпроекту в крае отремонтировали 158,04 км автомобильных дорог", - уточнили в Минтрансе.

Также в ведомстве отметили, что в общей сложности за последние пять лет в крае в рамках нацпроекта отремонтировано более 400 км трасс.

"Одна из главных задач нацпроекта - увеличить долю автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,27%. На данный момент эта цифра достигает 52,07", - приводит пресс-служба слова заместителя главы Минтранса Приморья, администратора нацпроекта Вячеслава Шичкина.