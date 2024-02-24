В Воронежской области по нацпроекту отремонтируют более 160 км трасс до конца года

На эти нужды в регионе направят 2,8 млрд рублей

ТАСС, 24 февраля. Власти Воронежской области направят 2,8 млрд рублей на ремонт региональных и местных дорог в текущем году, планируется ремонт 166 км дорог. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Обещал подробнее рассказать про работы по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". 2,8 млрд рублей направим в этом году на областной проект "Региональная и местная дорожная сеть". За эти деньги проведем ремонт 166 км автодорог регионального и межмуниципального значения. Эти работы охватят больше половины районов Воронежской области", - написал губернатор.

Участки с наибольшей протяженностью будут приведены в порядок в Острогожском - около 16 км, Воробьевском - около 12,6 км, Рамонском - более 12,7 км, Семилукском - почти 12,9 км, Бутурлиновском - более 11 км, Новохоперском - почти 10,6 км.

Ранее Гусев сообщал, что на 2024 год власти заложили в дорожный фонд 19,5 млрд рублей. Он отмечал, что это не конечная сумма, объем дополнительных средств может составить еще 5 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей пойдет на сельские дороги.