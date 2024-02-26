Цивилев: на ремонт дорог в Кузбассе выделят более 5 млрд рублей в рамках нацпроекта

В 2024 году в регионе планируют привести в нормативное состояние 60 км автомагистралей и более 1 тыс. погонных метров искусственных сооружений

КЕМЕРОВО, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Кемеровской области в 2024 году направят 5,85 млрд рублей на ремонт дорог региона в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

"Мы продолжаем программу модернизации дорожной сети Кузбасса. На эти цели из консолидированного бюджета будет направлено 5,85 млрд рублей, из которых 1,81 млрд рублей - средства федерального бюджета. Сейчас заключаются контракты, подготавливается оборудование и спецтехника. Дорожные работы начнем, как только позволят погодные условия", - сказал Цивилев.

Отмечается, что в 2024 году в нормативное состояние приведут 60 км автомагистралей и более 1 тыс. погонных метров искусственных сооружений Кузбасса. В частности, в Новокузнецке отремонтируют 11 участков уличной дорожной сети протяженностью 18 км, а также продолжат обустройство линий наружного освещения на 13 участках.

В Кемерове в этом сезоне запланирован ремонт на 22 объектах дорожной сети, протяженностью 16 км, рассказали в пресс-службе. Кроме того, намечено строительство линии наружного освещения по проспекту Кузнецкому, а также капремонт Кузбасского моста, путепровода по улице Марата в жилом районе Пионер, второго переулка Жданова в Рудничном районе и обновление 50 остановочных павильонов.

"В 2024 году капремонт продолжится на автомобильной дороге Улановка - Медведчиково. Завершатся работы по ремонту автомобильных дорог Кемерово - Анжеро-Судженск и Томск - Мариинск. Площадь отремонтированных участков составит около 184 тыс. кв. м", - добавили в пресс-службе.