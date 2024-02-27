В Томской области финансирование культуры в 2024 году вырастет на 11%

Деньги, в частности, направят на завершение капремонта театра "Скоморох"

ТОМСК, 27 февраля. /ТАСС/. Почти 500 млн рублей выделят Томской области по нацпроекту "Культура", что на 11% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил журналистам и.о. замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию Артем Конев, курирующий, в том числе культуру.

"Всего у нас на 2024 год на культуру нашего региона предварительно согласовано почти 500 млн рублей из федерального бюджета. Эта цифра на 11% выше привлеченных средств 2023 года. Данное направление у нас активно поддерживается", - сказал Конев.

По его словам, в 2024 году планируется переоснастить семь библиотек региона по модельному стандарту, технически оснастить пять театров и два музея, капитально отремонтировать стилобаты томского Театра драмы, закончить капитальный ремонт театра "Скоморох".