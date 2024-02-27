В Псковской области заявили о необходимости около 100 млрд рублей на ремонт дорог

При этом объем дорожного фонда в регионе составляет около 14 млрд рублей ежегодно

ПСКОВ, 27 февраля. /ТАСС/. В Псковской области оценили в 100 млрд рублей объем финансирования на приведение в порядок всех трасс. Эти средства необходимы для реконструкции магистралей, а также для содержания и ремонта мостовых сооружений, сообщил ТАСС врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислав Стармолотов.

"Мы провели экспертную оценку состояния сети региональных дорог и оценили объем средств, необходимый для приведения в порядок всех участков трасс в нормативное состояние. Он составляет порядка 100 млрд рублей, причем эти средства необходимы на три года. По нашей оценке, ежегодно потребность региона в финансировании на ремонт дорог составляет чуть более 30 млрд рублей. Это включая содержание, текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что финансирование ремонта дорог ведется в регионе за счет средств федерального бюджета, поступающих по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", а также из областного дорожного фонда, который формируется, в том числе из средств регионального бюджета.

"Объем дорожного фонда составляет на данный момент около 14 млрд рублей ежегодно, включая 6 млрд рублей по линии нацпроекта. Это весьма существенная сумма, благодаря которой нам удается приводить в порядок в год примерно по пять мостов и по 200 км трасс. По нашей оценке, лишь к 2035 году наш регион сделает переход на стопроцентное нормативное финансирование дорожной отрасли", - уточнил руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В Псковской области соответствует нормативу менее 43% дорог. В регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров и медучреждений. Кроме того, область является приграничной - это один из регионов России, который граничит сразу с тремя иностранными государствами, пропуская через свою территорию поток транзитных грузовых автомобилей.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения.