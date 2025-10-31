В Елизово на Камчатке открылся первый Центр здоровья

Учреждение появилось благодаря нацроекту, сообщил врио министра здравоохранения региона Олег Мельников

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Первый Центр здоровья начал работу на базе Елизовской районной больницы на Камчатке. Открытие учреждения стало возможным благодаря реализации профильного нацпроекта, сообщил ТАСС врио министра здравоохранения региона Олег Мельников.

"Первый центр здоровья в Елизове предоставляет широкий спектр медицинских услуг. Основная задача Центра - обследование пациентов, которые направлены врачами-специалистами для коррекции факторов риска развития хронических заболеваний, таких как ожирение 1 и 2 степени, избыточная масса тела, курение, малоподвижный образ жизни и др. Все это значительно улучшает качество жизни пациентов", - рассказал Мельников.

По его словам, Центр будет обслуживать не только приписное население, но и проводить выезды в коллективы. Так, в ноябре, специалисты Центра проведут обследование сотрудников Камчатского промышленного техникума, международного аэропорта "Елизово" и детского сада №1. Центр здоровья в Елизове открыт в рамках реализации профильного нацпроекта "Здравоохранение".

Елизовский район - самый крупный муниципальный район Камчатки. В нем проживает порядка 35 тыс. человек. Ведущим медучреждением муниципалитета является Елизовская районная больница.