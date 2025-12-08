Мишустин: нацпроекты обеспечены финансированием

Премьер-министр уверен, что их последовательная реализация позволит решить поставленные задачи, обеспечить повышение качества жизни граждан и стабильное развитие отечественной экономики

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что национальные проекты обеспечены финансированием.

Читайте также

Что известно о российских национальных проектах

"Недавно вами был внесен федеральный бюджет на следующие три года. Национальные проекты обеспечены финансированием. Уверен, что их последовательная реализация позволит нам решить поставленные задачи, обеспечить, несмотря на все внешние вызовы, повышение качества жизни граждан и стабильное развитие отечественной экономики", - сказал премьер, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Мишустин напомнил, что в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина в отдельных нацпроектах сформированы специальные разделы, в которые вошли более 120 мероприятий с объемом финансирования, превышающим 300 млрд рублей до 2030 года.

"Работа по реализации национальных проектов продолжается. Она улучшает жизнь людей. Правительство постоянно анализирует появляющиеся новые вызовы, совершенствуем управление рисками, оцениваем как стратегические, так и операционные, связанные с доведением средств, контрактации, исполнения целого ряда мероприятий", - отметил премьер. Он сообщил, что на основе обратной связи проводится системная работа по донастройке и повышению эффективности инструментов по достижению национальных целей развития. "Понимаем, что это сложная общенациональная задача всех без исключения органов власти, региональных команд и институтов развития. Планируется существенно увеличить их план. В соответствии с вашим заключением создана специальная рабочая группа под координацией ВЭБ.РФ. Начиная со следующего года, деятельность таких организаций будет встроена в общий контур управления и мониторинга единого плана национальных проектов", - подытожил Мишустин.