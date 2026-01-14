В Херсонской области по нацпроекту возведут четыре амбулатории

Как отметили в Минздраве региона, реализация проекта позволит обеспечить жителей медицинской помощью в современных, комфортных и безопасных условиях

ГЕНИЧЕСК, 14 января. /ТАСС/. Минздрав Херсонской области намерен в 2026 году возвести модульные здания для четырех амбулаторий по нацпроекту "Здравоохранение", сообщили в прес-службе министерства.

"Министерство здравоохранения Херсонской области продолжает работу в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения". В 2026 году в регионе планируется возведение новых врачебных амбулаторий. Быстровозводимые модульные конструкции врачебных амбулаторий появятся в следующих населенных пунктах: Петровка, Аскания-Нова, Новоалексеевка, Чонгар", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, реализация проекта позволит обеспечить жителей медицинской помощью в современных, комфортных и безопасных условиях, а также повысить доступность первичной медико-санитарной помощи.

Нацпроект "Здравоохранение" нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни. С 2022 года в его рамках реализуется федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ", цель которого - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы.