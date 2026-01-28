На севере Бурятии отремонтируют два моста, ведущие к целебным источникам

Завершить работы планируется до конца 2026 года

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 28 января. /ТАСС/. Строители отремонтируют по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" два моста на севере Бурятии. Об этом сообщил в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

"В Курумканском и Баргузинском районах отремонтируем два моста - через реки Улгана и Шанталык. Объекты имеют важное социальное значение для жителей районов, а также ведут к знаменитым в Бурятии горячим источникам. Завершить строительство двух мостов планируется до конца 2026 года", - написал Цыденов.

127-метровый мост через реку Улгана в Курумканском районе ведет к улусам Нама и Таза и курорту "Умхей", известному горячими источниками. Специалисты заменят мостовое покрытие и старые опоры, установят металлические ограждения. Деревянный мост через реку Шанталык расположен на местной дороге в 2 км от села Усть-Баргузин. Он соединяет село Гусиха и гусихинский источник с "большой землей". "Новый мост будет на железобетонных опорах с двусторонним движением, его протяженность составит 25,5 м, ширина - 11,5 м. На время ремонта рядом возведут временный объездной мост", - добавил Цыденов.

В Минтрансе Бурятии сообщили ТАСС, что в целом в 2026 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в республике на ремонт дорог направят 8 млрд рублей. "Отремонтируют 46 дорожных объектов. Будет отремонтировано 83 км дорог региональной и 14 км местной сети. Начнется строительство автомобильного Читинского переезда под путями Восточно-Сибирской железной дороги и также на Транссибирской магистрали в поселке Стеклозавод", - сообщили в министерстве.