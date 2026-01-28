В крупнейшем вузе Камчатки открылась лаборатория биотестирования

Как сообщила и.о. ректора КамГУ Ольга Ребковец, лаборатория будет оценивать токсичность воды и отходов, определять их класс опасности для окружающей среды

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 января. /ТАСС/. Современная лаборатория биотестирования открылась в Камчатском государственном университете (КамГУ) имени Витуса Беринга при поддержке горнопромышленников. Для лаборатории закуплено оборудование, которое является одним из лучших на Дальнем Востоке, сообщила ТАСС и.о. ректора вуза Ольга Ребковец.

"Лаборатория будет оценивать токсичность воды и отходов, определять их класс опасности для окружающей среды. Исследования проводятся на тест-объектах: дафниях, зеленых водорослях сценедесмус, данио, парамециях. Эти организмы быстро реагируют на загрязнители изменением роста, размножения и смертности. Метод позволяет выявлять опасные вещества там, где химический анализ бессилен, и подтверждать класс отходов для природоохранной отчетности", - рассказала Ребковец.

По ее словам, КамГУ решает прикладные задачи региона: готовит специалистов, формирует междисциплинарные команды, развивает востребованные научные направления. "Мы воспитываем первооткрывателей - людей, способных находить новые решения для своей территории. Лаборатория биотестирования даст университету и партнерам возможность получать научно обоснованные данные и применять их в экологических и производственных проектах региона", - сказала она.

Как уточнили ТАСС в вузе, лаборатория биотестирования открыта в составе лаборатории биогеохимии и рекреационных ресурсов при поддержке губернатора края Владимира Солодова и некоммерческого партнерства "Горнопромышленная ассоциация Камчатки".

Лабораторию возглавил кандидат биологических наук, доцент Станислав Рогатых. Для работы установлено современное оборудование российского производства, аналогов которому нет на Дальнем Востоке. В вузе также добавили, что пробы на анализ в новую лабораторию планируется принимать не только от предприятий, но и от жителей Камчатки.

"Открытие лаборатории на базе вуза - отличный пример взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и образовательных учреждений. Горнопромышленные и другие предприятия края теперь смогут оперативно получать точные результаты исследований проб. А в университете появился новый объект с современным оборудованием, который открывает новые возможности для студентов и педагогов", - рассказал агентству вице-президент НП "Горнопромышленная ассоциация Камчатки", управляющий директор группы "Золото Камчатки" (входит в компанию "Ареал") Алексей Войтов.

О КамГУ имени Витуса Беринга

Камчатский госуниверситет - ведущий вуз Камчатки, который в 2022 году стал получателем гранта по специальному треку программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" нацпроекта "Наука и университеты". Вуз ведет подготовку востребованных кадров и разработку передовых технологий, оборудования для экономики ДВФО. На базе университета работает лаборатория экспериментальной климатологии, ведется работа по сохранению исчезающих языков, подготовка специалистов по вулканологии и сейсмологии. Всего в университете обучается порядка 1,8 тыс. студентов.