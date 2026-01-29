На Камчатке в 2026 году откроют первую "Школу здоровья" для людей с астмой

Она будет работать на базе Петропавловск-Камчатской городской больницы №2, сообщили в краевом Минздраве

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 января. /ТАСС/. Первая в регионе "Школа здоровья" для пациентов с бронхиальной астмой откроется на Камчатке на базе Петропавловск-Камчатской городской больницы №2 в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

"Открытие первой "Школы здоровья" для пациентов с бронхиальной астмой запланировано на 2026 год, ее работа будет направлена на профилактику заболеваний и повышение медицинской грамотности населения в вопросах лечения и профилактики данного заболевания", - рассказали в профильном министерстве.

Там добавили, что в регионе работают более 20 "Школ здоровья", они появляются в регионе в рамках национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Молодежь и дети". В 2025 году одним из самых востребованных направлений стала "Школа артериальной гипертензии", которую прошли около 17 тыс. жителей Камчатки.