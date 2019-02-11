Интеллектуальные системы управления электросетями к 2025 году внедрят в 70 регионах

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Число субъектов РФ, перешедших на интеллектуальные системы управления электросетевым комплексом, к концу 2024 года должно вырасти до 70. Об этом говорится в материалах к национальным проектам, опубликованных на сайте правительства РФ.

Новые технологии управления электросетями по итогам 2021 года должны внедрить в 25 регионах РФ.

Как сообщалось, в декабре прошлого года совет директоров электросетевого холдинга "Россети" одобрил концепцию цифровой трансформации электросетевого комплекса до 2030 года. В рамках одобрения концепции совет директоров поручил ПАО "Россети" разработать и представить для утверждения совету порядок подготовки и реализации пилотных проектов, в том числе на основании зарубежного опыта. Пилотные проекты для цифровизации должны быть представлены совету директоров на утверждение в первом квартале 2019 года.

Впервые программа цифровизации электросетевого комплекса была представлена "Россетями" в феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Стоимость проекта оценивалась в 1,3 трлн рублей.

Отмечалось, что реализация концепции будет разделена на три этапа. Первый этап должен быть реализован до 2023 года, второй - до 2025 года, третий - до 2030 года. Больше всего инвестиций - 47% от общей стоимости реализации программы - "Россети" планируют освоить в рамках реализации второго этапа цифровизации электросетевого комплекса. В результате цифровизации "Россети" к 2030 году планируют на 30% снизить потери в сетях, операционные и капитальные затраты, а также в 1,5 раза повысить доступность технического присоединения к сетям. Цифровизация электросетей также позволит сдержать темпы роста тарифов в пределах ниже роста инфляции.

Пилотные проекты

В ряде регионов страны уже активно внедряются цифровые решения в электросетях. Пилотными проектами цифровизации электросетевого комплекса в России стали Калининградская и Новгородская области. Также в июле 2018 года начаты работы по созданию цифровой сети в Истринском районе Московской области. Их планируется завершить к концу 2019 года, что даст возможность дистанционно управлять сетью и электрооборудованием в режиме реального времени, непрерывно отслеживать параметры процесса передачи и потребления электроэнергии, осуществлять самодиагностику.

Кроме того, холдинг "Россети" и итальянский энергетический концерн Enel и реализуют совместный пилотный проект по цифровизации электросетевого комплекса в Псковской области. Также осенью прошлого года в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщалось, что обсуждались вопросы развития сотрудничества между "Россетями" и Государственной электросетевой корпорацией (ГЭК) Китая, в частности, дальнейшие шаги по созданию совместного предприятия ПАО "Россети" и ГЭК Китая для реализации совместных проектов по строительству и модернизации объектов электроэнергетики с применением цифровых интеллектуальных технологий как на территории России, так и в Китае.

"Россети" присутствуют в 78 регионах страны. Протяженность линий электропередачи, находящихся на балансе компании, составляет 2,3 млн км. Компания обслуживает более 100 млн потребителей электроэнергии.